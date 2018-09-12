В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка выпала из окна 2 этажа

Пострадавшую немедленно госпитализировали в детскую больницу №2 на территории Санкт-Петербурга. Медицинские специалисты диагностировали у девочки перелом третьего позвонка, кататравму, сотрясение головного мозга, а также тяжёлую черепно-мозговую травму.Малышка в настоящее время пребывает в тяжелом состоянии. Ребёнка поместили в реанимационное отделение. Медицинские специалисты делают все возможное для сохранения жизни ребенку.