В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка выпала из окна 2 этажа
В Санкт-Петербурге днём 11 сентября сильно пострадала четырехлетняя девочка. Ребенок вследствие недосмотра родителей случайно вывалился из окна 2 этажа.
Пострадавшую немедленно госпитализировали в детскую больницу №2 на территории Санкт-Петербурга. Медицинские специалисты диагностировали у девочки перелом третьего позвонка, кататравму, сотрясение головного мозга, а также тяжёлую черепно-мозговую травму.
Малышка в настоящее время пребывает в тяжелом состоянии. Ребёнка поместили в реанимационное отделение. Медицинские специалисты делают все возможное для сохранения жизни ребенку.
Пострадавшую немедленно госпитализировали в детскую больницу №2 на территории Санкт-Петербурга. Медицинские специалисты диагностировали у девочки перелом третьего позвонка, кататравму, сотрясение головного мозга, а также тяжёлую черепно-мозговую травму.
Малышка в настоящее время пребывает в тяжелом состоянии. Ребёнка поместили в реанимационное отделение. Медицинские специалисты делают все возможное для сохранения жизни ребенку.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:42