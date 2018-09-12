«Как лучше»: Экстремально похудевшая Бритни Спирс восхитила поклонников

На одном из снимков артистка запечатлена с распущенными локонами, а на втором собрала волосы в высокий хвост. Исполнительница песен под публикацией спросила у фанатов, как ей лучше. Пост знаменитости за сутки собрал около 822 тысяч лайков и 22,8 тысяч комментариев. Поклонники поняли, что Бритни Спирс заботят не волосы. Она просто захотела поделиться хорошей фигурой, в которой артистка находится на данный момент. Певица, из-за лишних килограммов, в последнее время была объектом критики со стороны фанатов. Диеты звезде не помогали, и она решила начать здоровый образ жизни. Знаменитость перешла на сбалансированное питание, а также к интенсивным тренировкам. В настоящее время у 36-летней Бритни Спирс роман с 23-летним Сэмом Асгари. Манекенщик заставляет артистку держать себя в хорошей форме. Благодаря молодому любовнику звезда смогла добиться параметров, которые имела в начале своей карьеры.Стоит напомнить, что бывший муж певицы - Кевин Федерлайн, требует с нее деньги на содержание совместных сыновей, которые по решению суда проживают с отцом. Сама исполнительница песен старается вернуть репутацию хорошей матери, часто публикуя в Сети совестные снимки с детьми.