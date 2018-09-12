Компания Changan объявила о старте продаж кроссовера CS55
Компания Changan объявила о начале продаж рестайлированного кроссовера CS55. Автомобили в товарном виде уже поступили к официальным дилерам.
Кроссовер обзавелся переработанной решеткой радиатора, немного измененными бамперами, иным мультифункциональным рулевым колесом, современно информационно-развлекательной системой, виртуальной приборной панелью и широким пакетом опций. В модельном ряду китайского производителя CS55 находится на одну ступеньку ниже Changan CS75, который реализуется на рынке РФ с декабря минувшего года.
Под капотом рестайлингового Changan CS55 находится 1,5-литровый турбодвигатель, способный выдавать 156 лошадиных сил. Если говорить коробке передач, то разработчики предлагают 6-ступенчатую МКПП или 6-скоростной «автомат». Привод может быть, как передним, так и полным.
В перечне оснащения паркетника находится светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система кругового видеообзора и автоматического торможения.
Стоимость всех вариантов CS55 на домашнем рынке увеличилась на 1000 юаней. За базовую комплектацию придется заплатить 85 тысяч юаней. За топовую же вариацию дилеры просят 134 тысячи юаней.
Кроссовер обзавелся переработанной решеткой радиатора, немного измененными бамперами, иным мультифункциональным рулевым колесом, современно информационно-развлекательной системой, виртуальной приборной панелью и широким пакетом опций. В модельном ряду китайского производителя CS55 находится на одну ступеньку ниже Changan CS75, который реализуется на рынке РФ с декабря минувшего года.
Под капотом рестайлингового Changan CS55 находится 1,5-литровый турбодвигатель, способный выдавать 156 лошадиных сил. Если говорить коробке передач, то разработчики предлагают 6-ступенчатую МКПП или 6-скоростной «автомат». Привод может быть, как передним, так и полным.
В перечне оснащения паркетника находится светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система кругового видеообзора и автоматического торможения.
Стоимость всех вариантов CS55 на домашнем рынке увеличилась на 1000 юаней. За базовую комплектацию придется заплатить 85 тысяч юаней. За топовую же вариацию дилеры просят 134 тысячи юаней.
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Добавил: Конева Юлия Сегодня, 10:08