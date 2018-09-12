Компания Changan объявила о старте продаж кроссовера CS55

Компания Changan объявила о начале продаж рестайлированного кроссовера CS55. Автомобили в товарном виде уже поступили к официальным дилерам.







Кроссовер обзавелся переработанной решеткой радиатора, немного измененными бамперами, иным мультифункциональным рулевым колесом, современно информационно-развлекательной системой, виртуальной приборной панелью и широким пакетом опций. В модельном ряду китайского производителя CS55 находится на одну ступеньку ниже Changan CS75, который реализуется на рынке РФ с декабря минувшего года.



Под капотом рестайлингового Changan CS55 находится 1,5-литровый турбодвигатель, способный выдавать 156 лошадиных сил. Если говорить коробке передач, то разработчики предлагают 6-ступенчатую МКПП или 6-скоростной «автомат». Привод может быть, как передним, так и полным.



В перечне оснащения паркетника находится светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, система кругового видеообзора и автоматического торможения.



Стоимость всех вариантов CS55 на домашнем рынке увеличилась на 1000 юаней. За базовую комплектацию придется заплатить 85 тысяч юаней. За топовую же вариацию дилеры просят 134 тысячи юаней.



