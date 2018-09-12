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В Башкирии обнаружили тело убитой девушки возле магазина

На территории Башкирии в Стерлитамаке было обнаружено тело убитой девушки. В социальных сетях просят опознать на фото вещи, которые были на ней, а также помочь установить личность женщины.

В Башкирии обнаружили тело убитой девушки возле магазина


В ориентировке сообщается, что на вид погибшей около 25-30 лет. Её рост составляет 168 см. Волосы светлые и крашеные. Девушка была одета в серую футболку с надписью «TommyYilfigger», черную олимпийку с капюшоном, спортивное трико и белые кроссовки. Местные жители отмечают, что труп обнаружили поблизости магазина «Магнит».

В Башкирии обнаружили тело убитой девушки возле магазина


Все, кто имеют какую-либо информацию по этому поводу либо опознали вещи погибшей, могут позвонить в отделение полиции по номеру 02.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:06
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