В Башкирии обнаружили тело убитой девушки возле магазина

В ориентировке сообщается, что на вид погибшей около 25-30 лет. Её рост составляет 168 см. Волосы светлые и крашеные. Девушка была одета в серую футболку с надписью «TommyYilfigger», черную олимпийку с капюшоном, спортивное трико и белые кроссовки. Местные жители отмечают, что труп обнаружили поблизости магазина «Магнит».Все, кто имеют какую-либо информацию по этому поводу либо опознали вещи погибшей, могут позвонить в отделение полиции по номеру 02.