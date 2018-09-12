В Башкирии обнаружили тело убитой девушки возле магазина
На территории Башкирии в Стерлитамаке было обнаружено тело убитой девушки. В социальных сетях просят опознать на фото вещи, которые были на ней, а также помочь установить личность женщины.
В ориентировке сообщается, что на вид погибшей около 25-30 лет. Её рост составляет 168 см. Волосы светлые и крашеные. Девушка была одета в серую футболку с надписью «TommyYilfigger», черную олимпийку с капюшоном, спортивное трико и белые кроссовки. Местные жители отмечают, что труп обнаружили поблизости магазина «Магнит».
Все, кто имеют какую-либо информацию по этому поводу либо опознали вещи погибшей, могут позвонить в отделение полиции по номеру 02.
В ориентировке сообщается, что на вид погибшей около 25-30 лет. Её рост составляет 168 см. Волосы светлые и крашеные. Девушка была одета в серую футболку с надписью «TommyYilfigger», черную олимпийку с капюшоном, спортивное трико и белые кроссовки. Местные жители отмечают, что труп обнаружили поблизости магазина «Магнит».
Все, кто имеют какую-либо информацию по этому поводу либо опознали вещи погибшей, могут позвонить в отделение полиции по номеру 02.
Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:06