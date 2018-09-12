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В Ленобласти найдено тело мужчины с множеством ножевых ранений

11 сентября у водоема, в 7 километрах от автодороги Санкт-Петербург – Матокса, было найдено тело мужчины. Как стало известно, причиной смерти послужили множественные ножевые ранения.

В Ленобласти найдено тело мужчины с множеством ножевых ранений


Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, на теле погибшего были обнаружены несколько колотых ран в районе живота и груди. Неподалеку от тела была припаркована машина BMW X-1. Как выяснилось, автомобиль принадлежал убитому гражданину. На теле погибшего присутствовали и резаные раны, другая информация не была на текущий момент предоставлена СМИ.


На текущий момент правоохранительными органами ведется расследование по данному делу для выяснения всех обстоятельств происшествия, а также причины смерти погибшего.

 
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Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 10:03
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