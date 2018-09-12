В Ленобласти найдено тело мужчины с множеством ножевых ранений

Как сообщают сотрудники правоохранительных органов, на теле погибшего были обнаружены несколько колотых ран в районе живота и груди. Неподалеку от тела была припаркована машина BMW X-1. Как выяснилось, автомобиль принадлежал убитому гражданину. На теле погибшего присутствовали и резаные раны, другая информация не была на текущий момент предоставлена СМИ.На текущий момент правоохранительными органами ведется расследование по данному делу для выяснения всех обстоятельств происшествия, а также причины смерти погибшего.