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Autobot Autoworks представила доработанный кроссовер Nissan Juke

Компанией Autobot Autoworks представлен доработанный кросс Nissan Juke. Авто превратили во "внедорожник" за счёт увеличенного клиренса, габаритных накладок и огромного колеса.

Autobot Autoworks представила доработанный кроссовер Nissan Juke


Проект назвали Lady Bug, что в переводе с английского означает "Божья коровка". Новый Juke наделили дополнительным блоком освещения на крыше, а также переднем бампере. Кузов транспортного средства обтянули специальной пленкой красного насыщенного цвета. Пока отсутствует информация о техническом оснащении. Nissan Juke должен появиться в 2019 году.

Алфонсо Албайа, являющийся шеф-дизайнером Nissan, отметил, что кроссовер не будет схож с предшественником, однако сохранит характер своего облика. Согласно предположениям Juke второй генерации построят на платформе, как и в случае европейского Renault Captur. Будущую новинку укомплектуют бензиновыми 0,9- и 1,2-литровыми силовыми агрегатами, а также полуторалитровым турбодизелем.

Nissan Juke в РФ вернулся в июне текущего года. Авто в стране можно приобрести в районе 1,2 – 1,415 млн руб. Транспортное средство реализуют непосредственно с передним приводом, 1,6-литровым бензиновым мотором на 117 лошадиных сил, вариатором.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:01
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