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Любовницу Александра Серова разоблачили на программе Андрея Малахова

Любовницу Александра Серова разоблачили на программе Андрея Малахова, наконец-то выяснилась правда этой запутанной истории. Ранее Дарья Друзяк обвиняла певца в домогательствах и уверяла, что беременна от него.

Любовницу Александра Серова разоблачили на программе Андрея Малахова


Певица Саша Рэй познакомила Александра Серова с Дарьей Друзяк, которая хотела закрепиться в отечественном шоу-бизнесе. По просьбе исполнительницы Народный артист согласился прослушать модель, но особого таланта в ней не рассмотрел, указав на «сыроватость», и рекомендуя ещё поработать над собой. При этом Серов предложил девушке пожить в его квартире, так как она искала жильё, иногда он заглядывал к Дарье в гости. По словам модели, именно после этих визитов она забеременела.

В эфире телепередачи Александр Серов отрицал всё, что говорила девушка, и в запале оскорбил мать экс-участницы «Дома-2». После этого Друзяк бросилась на артиста, спровоцировав настоящую потасовку в студии, куда прибыла охрана, чтобы разнять гостей и героев телепередачи, разделившихся на два лагеря. После проверки модели на полиграфе выяснилось, что она занималась сексом с Александром Серовым в корыстных целях, а также стало ясно о том, что девушка не беременна. Серов намерен подать на Друзяк в суд за клевету.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 14:34
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