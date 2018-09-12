Первая супруга Дмитрия Тарасова назвала новый клип Филиппа Киркорова «омерзительным и отталкивающим видео»

Оксана Тарасова назвала творение двух народных артистов РФ «омерзительным и отталкивающим видео», которых ранее ей не приходилось видеть., – возмущается Оксана.Сама Тарасова отметила, что ее музыкальный вкус воспринимает таких музыкантов и исполнителей как «».Большинство подписчиков согласились с экс-супругой футболиста, что Киркоров явно «», ведь раньше был «.».Впрочем, некоторые подписчики смогли объяснить появление такого клипа у заслуженных артистов России., - объяснили по-своему новый клип Киркорова и Баскова.