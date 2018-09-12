Первая супруга Дмитрия Тарасова назвала новый клип Филиппа Киркорова «омерзительным и отталкивающим видео»
Первая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Оксана присоединилась ко многим знаменитостям и простым гражданам, которые разнесли в пух и прах новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица».
Оксана Тарасова назвала творение двух народных артистов РФ «омерзительным и отталкивающим видео», которых ранее ей не приходилось видеть.
«Полное разложение личности, тотальная деградация, мат и тупейший псевдоюмор. Как можно двумя низкопробными произведениями напрочь испортить адекватную репутацию, заработанную годами?! И это народный артист РФ?!», – возмущается Оксана.
Сама Тарасова отметила, что ее музыкальный вкус воспринимает таких музыкантов и исполнителей как «Мария Чайковская, Шура Кузнецова, Ассаи, Океан Эльзи, для позитива Artik Asti (мило, романтично, трогательно, позитивно), Николай Носков, два Михаила - Круг и Шуфутинский».
Большинство подписчиков согласились с экс-супругой футболиста, что Киркоров явно «не желает оставить достойный след поколениям», ведь раньше был «ПЕВЕЦ, которого хотелось слушать и смотреть. А сейчас....там даже Лорак в шоке от такого кума...».
Впрочем, некоторые подписчики смогли объяснить появление такого клипа у заслуженных артистов России.
«Этот клип - венец современного хайпа... То, что приносит рейтинги и бабки», - объяснили по-своему новый клип Киркорова и Баскова.
Оксана Тарасова назвала творение двух народных артистов РФ «омерзительным и отталкивающим видео», которых ранее ей не приходилось видеть.
«Полное разложение личности, тотальная деградация, мат и тупейший псевдоюмор. Как можно двумя низкопробными произведениями напрочь испортить адекватную репутацию, заработанную годами?! И это народный артист РФ?!», – возмущается Оксана.
Сама Тарасова отметила, что ее музыкальный вкус воспринимает таких музыкантов и исполнителей как «Мария Чайковская, Шура Кузнецова, Ассаи, Океан Эльзи, для позитива Artik Asti (мило, романтично, трогательно, позитивно), Николай Носков, два Михаила - Круг и Шуфутинский».
Большинство подписчиков согласились с экс-супругой футболиста, что Киркоров явно «не желает оставить достойный след поколениям», ведь раньше был «ПЕВЕЦ, которого хотелось слушать и смотреть. А сейчас....там даже Лорак в шоке от такого кума...».
Впрочем, некоторые подписчики смогли объяснить появление такого клипа у заслуженных артистов России.
«Этот клип - венец современного хайпа... То, что приносит рейтинги и бабки», - объяснили по-своему новый клип Киркорова и Баскова.