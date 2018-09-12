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Первая супруга Дмитрия Тарасова назвала новый клип Филиппа Киркорова «омерзительным и отталкивающим видео»

Первая супруга футболиста Дмитрия Тарасова Оксана присоединилась ко многим знаменитостям и простым гражданам, которые разнесли в пух и прах новый клип Филиппа Киркорова и Николая Баскова «Ибица».

Первая супруга Дмитрия Тарасова назвала новый клип Филиппа Киркорова «омерзительным и отталкивающим видео»


Оксана Тарасова назвала творение двух народных артистов РФ «омерзительным и отталкивающим видео», которых ранее ей не приходилось видеть.

«Полное разложение личности, тотальная деградация, мат и тупейший псевдоюмор. Как можно двумя низкопробными произведениями напрочь испортить адекватную репутацию, заработанную годами?! И это народный артист РФ?!», – возмущается Оксана.

Сама Тарасова отметила, что ее музыкальный вкус воспринимает таких музыкантов и исполнителей как «Мария Чайковская, Шура Кузнецова, Ассаи, Океан Эльзи, для позитива Artik Asti (мило, романтично, трогательно, позитивно), Николай Носков, два Михаила - Круг и Шуфутинский».

Первая супруга Дмитрия Тарасова назвала новый клип Филиппа Киркорова «омерзительным и отталкивающим видео»


Большинство подписчиков согласились с экс-супругой футболиста, что Киркоров явно «не желает оставить достойный след поколениям», ведь раньше был «ПЕВЕЦ, которого хотелось слушать и смотреть. А сейчас....там даже Лорак в шоке от такого кума...».

Впрочем, некоторые подписчики смогли объяснить появление такого клипа у заслуженных артистов России.

Первая супруга Дмитрия Тарасова назвала новый клип Филиппа Киркорова «омерзительным и отталкивающим видео»


«Этот клип - венец современного хайпа... То, что приносит рейтинги и бабки», - объяснили по-своему новый клип Киркорова и Баскова.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:47
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