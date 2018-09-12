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Звезда Comedy Woman Наталия Медведева ждет второго ребенка

Актриса шоу Comedy Woman Наталия Медведева ждет второго ребенка. Известно, что 33-летняя артистка находится на 8-м месяце беременности.

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева ждет второго ребенка


Знаменитость с выдающими беременность формами была замечена в центре столицы. Юмористка длительное время пыталась скрывать свое интересное положение. Звезда Comedy Woman вместе со своим супругом Александром Коптель уже воспитывает 3-летнего сына Илью. Супруги женаты на протяжении 6-ти лет. Пара сыграла свадьбу в семейном кругу. После бракосочетания они отправились в Европу.

Звезда Comedy Woman Наталия Медведева ждет второго ребенка


Родные и знакомые Наталии Медведевой характеризуют ее как ответственную и независимую женщину, что является полной противоположностью образу актрисы, который поклонники привыкли видеть в шоу Comedy Woman.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:31
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