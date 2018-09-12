Флагман OnePlus 6T засветился на "живых" снимках в Сети

По ряду причин множество пользователей Сети не готовы верить в то, что это не поддельные фото. Одним из аргументов в пользу этого утверждения является возможность изготовления или приобретения фирменной экранной наклейки, которая может визуально сделать подходящий по размерам смартфон похожим на новинку. Вторым аргументом называют качество изображения, напоминающее некоторым пресс-рендер с датой анонса устройства на мониторе.Впрочем, определенная вероятность подлинности фото присутствует. Об этом говорит каплевидный вырез в верхней части устройства, сканер отпечатков пальцев внизу монитора, а также фирменный кабель OnePlus. Официальный анонс устройства назначен на 17 октября, ориентировочная же стоимость смартфона составит 550 $.