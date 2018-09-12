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Флагман OnePlus 6T засветился на "живых" снимках в Сети

В Сети появились фото, на которых, предположительно, показан смартфон OnePlus 6T, анонс которого еще не состоялся. Множество пользователей интернета ведут споры касательно подлинности этих фото.

Флагман OnePlus 6T засветился на "живых" снимках в Сети


По ряду причин множество пользователей Сети не готовы верить в то, что это не поддельные фото. Одним из аргументов в пользу этого утверждения является возможность изготовления или приобретения фирменной экранной наклейки, которая может визуально сделать подходящий по размерам смартфон похожим на новинку. Вторым аргументом называют качество изображения, напоминающее некоторым пресс-рендер с датой анонса устройства на мониторе.

Впрочем, определенная вероятность подлинности фото присутствует. Об этом говорит каплевидный вырез в верхней части устройства, сканер отпечатков пальцев внизу монитора, а также фирменный кабель OnePlus. Официальный анонс устройства назначен на 17 октября, ориентировочная же стоимость смартфона составит 550 $.

 
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Технологии
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 11:38
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