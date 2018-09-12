iPhone Xs Max от Apple станет самым тяжелым смартфоном

Какова будет новая линия смартфонов, пока неизвестно, однако в Сеть попала информация об одном из них. Инсайдер сообщает, что новый iPhone Xs Max будет выпущен с диагональю экрана 6,5 дюймов и вес его составит 208 грамм. Это делает его на шесть грамм тяжелее iPhone 8 Plus, который в свою очередь весит 202 грамма и считается самым увесистым смартфоном, который выпускался компанией Apple.По внешним габаритам новинка и iPhone 8 Plus будут почти схожими, единственное отличие – стальная рамка, которая и придает дополнительный вес. Все подробности и больше информации о свежих девайсах от Apple узнаем сегодня вечером на официальной презентации.