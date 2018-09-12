Toyota Sienta стала доступной в бюджетном 5-местном исполнении
На днях начались реализации обновлённого минивэна Toyota Sienta. Новая японская модель доступной стала в бюджетном 5-местном исполнении.
Рестайлинговое авто получило пересмотренные бампера, новые задние фонари, другие фары головного света, модернизированную радиаторную решётку. В цветовой палитре новой версии появились новые оттенки, включая двухцветные варианты окраски кузова. Вследствие того, что в новой вариации Toyota Sienta был убран ряд сидений, вместительнее стал багажный отсек. В случае сложенных задних кресел погрузочная длина авто достигает 2 065 мм.
Новый минивэн предлагают с 1,5-литровой силовой установкой на 109 лошадиных сил, а также с 1,5-литровым гибридным силовым агрегатом на базе ДВС, генерирующим 100 лошадиных сил. Автомобиль в данном случае доступен с вариатором вместе с системой полного либо переднего привода. Перечень оснащения версии Toyota Sienta включает адаптивный круиз-контроль, камеру кругового видеообзора, функцию предотвращения столкновений.
В Японии новинка расценивается от 1,115 млн руб. Гибридная вариация оценена от 1,372 млн руб. Семиместная версия авто обойдётся от 1,589 млн руб.
Рестайлинговое авто получило пересмотренные бампера, новые задние фонари, другие фары головного света, модернизированную радиаторную решётку. В цветовой палитре новой версии появились новые оттенки, включая двухцветные варианты окраски кузова. Вследствие того, что в новой вариации Toyota Sienta был убран ряд сидений, вместительнее стал багажный отсек. В случае сложенных задних кресел погрузочная длина авто достигает 2 065 мм.
Новый минивэн предлагают с 1,5-литровой силовой установкой на 109 лошадиных сил, а также с 1,5-литровым гибридным силовым агрегатом на базе ДВС, генерирующим 100 лошадиных сил. Автомобиль в данном случае доступен с вариатором вместе с системой полного либо переднего привода. Перечень оснащения версии Toyota Sienta включает адаптивный круиз-контроль, камеру кругового видеообзора, функцию предотвращения столкновений.
В Японии новинка расценивается от 1,115 млн руб. Гибридная вариация оценена от 1,372 млн руб. Семиместная версия авто обойдётся от 1,589 млн руб.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:57