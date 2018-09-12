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Toyota Sienta стала доступной в бюджетном 5-местном исполнении

На днях начались реализации обновлённого минивэна Toyota Sienta. Новая японская модель доступной стала в бюджетном 5-местном исполнении.

Toyota Sienta стала доступной в бюджетном 5-местном исполнении


Рестайлинговое авто получило пересмотренные бампера, новые задние фонари, другие фары головного света, модернизированную радиаторную решётку. В цветовой палитре новой версии появились новые оттенки, включая двухцветные варианты окраски кузова. Вследствие того, что в новой вариации Toyota Sienta был убран ряд сидений, вместительнее стал багажный отсек. В случае сложенных задних кресел погрузочная длина авто достигает 2 065 мм.

Новый минивэн предлагают с 1,5-литровой силовой установкой на 109 лошадиных сил, а также с 1,5-литровым гибридным силовым агрегатом на базе ДВС, генерирующим 100 лошадиных сил. Автомобиль в данном случае доступен с вариатором вместе с системой полного либо переднего привода. Перечень оснащения версии Toyota Sienta включает адаптивный круиз-контроль, камеру кругового видеообзора, функцию предотвращения столкновений.

В Японии новинка расценивается от 1,115 млн руб. Гибридная вариация оценена от 1,372 млн руб. Семиместная версия авто обойдётся от 1,589 млн руб.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:57
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