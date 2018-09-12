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«Абсолютное счастье»: Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери

Евгений Папунаишвили в соцсети Instagram обнародовал новую публикацию. На данном снимке хореограф впервые показал фанатам лицо 9-месячной дочки Софии.

«Абсолютное счастье»: Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери


Танцор ранее показывал фанатам девочку только с прикрытым личиком или со спины. Сейчас малышка подросла и окрепла, поэтому звезда танцпола продемонстрировал совместный кадр с дочерью. Под фото Евгений Папунаишвили написал, что ежедневно благодарит жену и Бога за дочь Софью, которая стала его любовью, а также источником абсолютного счастья. Пост в течение девятнадцати часов сумел собрать более 20 тысяч отметок «Мне нравится» и 220 комментариев. Поклонники рассмотрели, что девочка унаследовала от своей мамы - Салимы Бижабер, черты итальянки.

«Абсолютное счастье»: Евгений Папунаишвили впервые показал лицо дочери


По словам хореографа, он всегда мечтал стать папой, однако не спешил обзаводиться семьей, так как искал настоящую любовь. Свою возлюбленную танцор нашел в столичном салоне Альдо Коппола, где она, приехав из Италии, работала стилисткой. В прошедшем году пара

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:10
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