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Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев: «Вика назвала моего сына «дауном»! Мы разводимся!»

Бывший участник скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Антон Гусев в очередной раз заговорил о разводе со второй супругой Викторией Романец.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев: «Вика назвала моего сына «дауном»! Мы разводимся!»


Ни для кого не является секретом, что экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Антон Гусев познакомился со своей первой супругой Евгенией Феофилактовой на скандальном телепроекте. Отношения парочки были настолько похожи на сказку, что влюбленные решили почти сразу же пожениться и обзавестись наследниками. У Жени и Антона родился мальчик, которого голубки назвали Даниэлем. Тем не менее, уйдя за Периметр, семейная жизни Феофилактовой и Гусева не сложилась. Как оказалось, все дело в том, что Антон изменил своей «любимой» супруге с ее лучшей подругой – Викторией Романец. Евгения решила не прощать изменщику предательства и сразу же развелась с мужем.

Год назад 29-летний Антон Гусев снова женился. Второй супругой бывшего участника прославленного телепроекта «Дом-2» стала та самая близкая подруга Феофилактовой, с которой ее муж ей и изменил. Однако, как выяснилось, и этой романтической истории не суждено было долго просуществовать.

Несколько часов назад в Сеть попала переписка Антона Гусева с бывшей супругой Евгенией Феофилактовой, где молодой человек признается, что намерен развестись с Викторией Романец из-за того, что она негативно высказывается в адрес его единственного наследника.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев: «Вика назвала моего сына «дауном»! Мы разводимся!»

«Недавно Виктория с Антоном уезжали в Липецк. Там Романец изрядно напилась, стала нелестно высказаться в мой адрес, назвала Даниэля «выродком», «дауном», сказала, чтобы он больше не ступал на порог их дома. Бывший муж сам рассказал мне об этом. Честно говоря, я была в шоке, ведь я не лезу в их жизнь, у меня у самой все хорошо в этом плане. Меня бы не трогали ее высказывания, но ведь дело касается ребенка, и я не намерена молчать», - призналась бывшая участница «Дома-2» Евгения Феофилактова.


По словам Феофилактовой, ее сын Даниэль на самом деле довольно редко проводит время с отцом. Не больше трех раз в месяц. Наследник ведет себя очень хорошо, ведь правильно воспитывается, поэтому молодая мама попросту не понимает, что может не нравится Виктории Романец и почему она так агрессивно настроена к беспомощному ребенку.

«Между нами с Викторией могут быть разные отношения, но они не должны касаться ребенка!», - подчеркнула Евгения Феофилактова.


Впрочем, как оказалось, поведение Виктории Романец не устраивает и ее супруга Антона Гусева. Молодой человек признался бывшей жене, что не хочет и не планирует заводить с теперешней избранницей наследников.

Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев: «Вика назвала моего сына «дауном»! Мы разводимся!»


«Я, как и любая мама, переживаю за здоровье своего сына, за его безопасность», - продолжила экс-звезда скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».


А вот в личной жизни самой Евгении Феофилактовой, по всей видимости, наступила белая полоса. После скандального развода девушка наконец-таки встретила того единственного и обрела настоящее женское счастье. Правда о своем новом возлюбленном обворожительная блондинка по-прежнему рассказывает очень мало. По словам Жени, она не хочет больше совершать прошлые ошибки и наступать на те же грабли.

«Обязательно поделюсь с вами своим счастьем, но сделаю это после свадьбы. А пока скажу так: я несвободна, у меня все хорошо, а мой сын не обделен мужским вниманием», - говорит Евгения Феофилактова.


Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев: «Вика назвала моего сына «дауном»! Мы разводимся!»


К слову, переписка бывших супругов датируется первым сентября текущего года. Тогда, как известно, очень внимательные преданные поклонники Антона Гусева и Виктории Романец заметили, что парочка отписалась друг от друга в социальных сетях, поэтому предположили, что семейство в очередной раз что-то не поделили и поскандалили.

Как бы там ни было, но на сегодняшний день бывшие участники реалити-шоу «Дом-2» продолжают активно публиковать у себя на страничках в Instagram совместные фотографии, видеоролики и сториз. А это может значит лишь одно – влюбленным снова удалось помириться.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:16
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