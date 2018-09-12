Учёные: Люди с широким типом лица более склонны к изменам

Специалисты провели эксперимент, в котором принимали участие 314 студентов, находящихся в романтических отношениях. Каждый из них заполнил анкету, где сообщил о своём образе жизни, сексуальной ориентации, половом влечении, частоте случайных связей и о шансах предполагающих измену. Участникам эксперимента также были сделаны фотографии, анализирующие отношение ширины лица к высоте (FWHR).В результате учёные установили, что женщины и мужчины с широкими лицами и квадратной формой физиономии сообщили о более частом половом влечении, чем другие. При этом мужчины из этой группы чаще представительниц слабого пола изменяют своим партнёрам и ведут себя агрессивнее, так как их преследует постоянное желание доминировать. Специалисты рассчитывают на то, что данное исследование прольёт свет на то, какую роль играют черты лица человека в сексуальных отношениях.