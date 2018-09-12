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Speck выпустила чехлы для смартфонов Apple новой генерации

Производителем аксессуаров Speck выпущены чехлы для смартфонов Apple новой генерации без указания названий версий. В продаже появились чехлы для iPhone на 6,1 и 6,5 дюймов.

Speck выпустила чехлы для смартфонов Apple новой генерации


В Сети были выложены снимки аксессуаров в коробках. Компания Speck является производителем чехлов. Фирма отметила аксессуары NEW iPhone 6.1, а также NEW iPhone 6.5. В данном случае официальные названия указаны небыли. Макеты смартфонов в Сети начали появляться в середине лета. Непосредственно по ним делаются чехлы. Защитные аксессуары для iPhone на 6,1 и 6,5 дюймов раньше появлялись на рендерах.

В свою очередь презентация Apple состоится уже 12 сентября в восемь часов вечера. Компания представит минимум три новых версии iPhone, смарт-часы Apple Watch новой генерации. Также «яблочники» объявят о выходе беспроводного зарядного устройства AirPower.

 
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Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:32
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