Speck выпустила чехлы для смартфонов Apple новой генерации

В Сети были выложены снимки аксессуаров в коробках. Компания Speck является производителем чехлов. Фирма отметила аксессуары NEW iPhone 6.1, а также NEW iPhone 6.5. В данном случае официальные названия указаны небыли. Макеты смартфонов в Сети начали появляться в середине лета. Непосредственно по ним делаются чехлы. Защитные аксессуары для iPhone на 6,1 и 6,5 дюймов раньше появлялись на рендерах.В свою очередь презентация Apple состоится уже 12 сентября в восемь часов вечера. Компания представит минимум три новых версии iPhone, смарт-часы Apple Watch новой генерации. Также «яблочники» объявят о выходе беспроводного зарядного устройства AirPower.