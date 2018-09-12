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Samsung Galaxy Note 9 в серебряном цвете засветился в Сети
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Samsung Galaxy Note 9 в серебряном цвете засветился в Сети

Samsung Galaxy Note 9 в серебряном цвете появился на фотографиях в Сети. По предварительным данным, данный вариант смартфона появится в США в течение нескольких недель.

Samsung Galaxy Note 9 в серебряном цвете засветился в Сети


Samsung Galaxy Note 9 появился в продаже относительно недавно, но получил массу положительных отзывов от пользователей. Главным отличием устройства от представителей предыдущих поколений является наличие стилуса S Pen. Сейчас прибор предлагается в лавандовом, металлическом и фиолетовом цветах. Представители компании отметили, что серебряная версия флагмана будет иметь такую же стоимость, как и остальные представители серии.

Не исключено, что Samsung Galaxy Note 9 в новой версии появится в продаже и на территории Европы. Сейчас за базовую версию флагмана просят порядка 680 долларов. Аналогичный ценник будет и у смартфона с оригинальным цветовым решением.

 
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Технологии / Авторские новости
Добавил: Дузенко Дмитрий Сегодня, 09:01
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