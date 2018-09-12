В Новосибирске из реки Оби достали тело пропавшего мужчины

Основываясь на некоторых источниках, представители местной милиции были оповещены о пропаже мужчины в первую же ночь. В темное время суток обнаружить ничего не удалось, после чего сотрудники власти опросили звонивших для подтверждения пропажи гражданина. После подтверждения в течении нескольких следующих дней проводились поисковые операции, в результате которых тело было обнаружено в Оби.После обнаружения пропавшего мужчины его тело было передано милиции для проведения некоторых процедур, а затем и родственникам. Также, по неподтвержденным данным, в вечер пропажи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.