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В Новосибирске из реки Оби достали тело пропавшего мужчины

Спасатели обнаружили в Оби тело мужчины, пропавшего 8 сентября. В ходе работы водолазов 11 сентября местный житель был обнаружен.

В Новосибирске из реки Оби достали тело пропавшего мужчины


Основываясь на некоторых источниках, представители местной милиции были оповещены о пропаже мужчины в первую же ночь. В темное время суток обнаружить ничего не удалось, после чего сотрудники власти опросили звонивших для подтверждения пропажи гражданина. После подтверждения в течении нескольких следующих дней проводились поисковые операции, в результате которых тело было обнаружено в Оби.

После обнаружения пропавшего мужчины его тело было передано милиции для проведения некоторых процедур, а затем и родственникам. Также, по неподтвержденным данным, в вечер пропажи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:30
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