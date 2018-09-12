В Новосибирске из реки Оби достали тело пропавшего мужчины
Спасатели обнаружили в Оби тело мужчины, пропавшего 8 сентября. В ходе работы водолазов 11 сентября местный житель был обнаружен.
Основываясь на некоторых источниках, представители местной милиции были оповещены о пропаже мужчины в первую же ночь. В темное время суток обнаружить ничего не удалось, после чего сотрудники власти опросили звонивших для подтверждения пропажи гражданина. После подтверждения в течении нескольких следующих дней проводились поисковые операции, в результате которых тело было обнаружено в Оби.
После обнаружения пропавшего мужчины его тело было передано милиции для проведения некоторых процедур, а затем и родственникам. Также, по неподтвержденным данным, в вечер пропажи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Основываясь на некоторых источниках, представители местной милиции были оповещены о пропаже мужчины в первую же ночь. В темное время суток обнаружить ничего не удалось, после чего сотрудники власти опросили звонивших для подтверждения пропажи гражданина. После подтверждения в течении нескольких следующих дней проводились поисковые операции, в результате которых тело было обнаружено в Оби.
После обнаружения пропавшего мужчины его тело было передано милиции для проведения некоторых процедур, а затем и родственникам. Также, по неподтвержденным данным, в вечер пропажи мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
Происшествия
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:30