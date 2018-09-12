Montblanc выпускает смарт-часы Summit 2 на основе процессора Snapdragon Wear 3100

Руководство компании считает, что новинку по достоинству оценят любители качественных, а также стильных вещей. Аксессуар подойдет для занятий физкультурой, осуществления поездок, повседневного применения. Новые смарт-часы являются модернизированной версией устройства прошлой версии на базе Wear OS. В свою очередь акцент в изобретении сделали на роскошное исполнение. Это является новостью для устройств на базе Qualcomm. По мнению разработчиков таких моделей, часы должны быть в первую очередь модными. Вследствие этого первые аппараты станут относить к премиальным маркам.Раньше датская компания Skagen выпустила современные смарт-часы Falster 2, которые работают на базе чипсета Snapdragon Wear 2100. В устройстве используется АКБ на 300 мАч. Версия порадует приложениями, включая также Wear OS. Модель Summit 2 имеет экран сердечного ритма, который используется с Google Fit последней версии.