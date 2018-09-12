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Montblanc выпускает смарт-часы Summit 2 на основе процессора Snapdragon Wear 3100

Компания Montblanc выпускает смарт-часы Summit 2 на платформе процессора Snapdragon Wear 3100. Точные характеристики, а также параметры гаджета остаются пока неизвестными. Summit 2 можно будет приобрести не раньше октября.

Montblanc выпускает смарт-часы Summit 2 на основе процессора Snapdragon Wear 3100


Руководство компании считает, что новинку по достоинству оценят любители качественных, а также стильных вещей. Аксессуар подойдет для занятий физкультурой, осуществления поездок, повседневного применения. Новые смарт-часы являются модернизированной версией устройства прошлой версии на базе Wear OS. В свою очередь акцент в изобретении сделали на роскошное исполнение. Это является новостью для устройств на базе Qualcomm. По мнению разработчиков таких моделей, часы должны быть в первую очередь модными. Вследствие этого первые аппараты станут относить к премиальным маркам.

Montblanc выпускает смарт-часы Summit 2 на основе процессора Snapdragon Wear 3100


Раньше датская компания Skagen выпустила современные смарт-часы Falster 2, которые работают на базе чипсета Snapdragon Wear 2100. В устройстве используется АКБ на 300 мАч. Версия порадует приложениями, включая также Wear OS. Модель Summit 2 имеет экран сердечного ритма, который используется с Google Fit последней версии.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:46
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