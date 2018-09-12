Ученые: Обнаружена чрезвычайно редкая "литиевая" звезда

Найденная звезда носит название TYC429-2097-1. Ее радиус превышает Солнечный в 15 раз, а масса – всего в полтора. Содержание лития в звезде превышает его количество в Солнце в 3000 раз. Данное небесное тело является чрезвычайно редким, и речь идет не только о содержании лития, но также и о других особенностях. При столь крупном радиусе и высоком содержании вещества звезда имеет незначительную разницу в массе с нашим Солнцем, что кажется невероятным.Впрочем, масса космических объектов зависит от целого ряда факторов. Возможно, все дело в плотности звезды, либо в каких-то других факторах, вызванных повышенным содержанием лития. Так или иначе, прежде ученым не удавалось обнаружить подобную этой звезду в нашей галактике, ее исследование даст ответы на множество вопросов, в частности, о природе лития.