Сергей Дроботенко написал книгу о Михаиле Задорнове

Во время презентации произведения Дроботенко рассказал о последнем выступлении Михаила Задорнова. По словам юмориста, концерт прошёл отлично, но выглядел артист не важно и до микрофона дошёл с трудом. Михаил Николаевич, узнав о том, что юморист присутствовал в зале, пригласил его в гримёрку, однако, когда он туда пришёл, то дверь оказалась заперта, и ему пришлось уйти. Через время Дроботенко узнал, что Задорнов обиделся на него за то, что он не зашёл поздороваться, тогда артист решил позвонить Михаилу Николаевичу, по телефону они говорили около часа. Спустя какое-то время, юморист узнал о смерти сатирика.Дроботенко в своей книге несколько страниц посвятил последнему выступлению Михаила Задорнова. В произведении отмечается, что после уверенного прочтения монолога у сатирика началась отниматься рука, а потом он упал, от чего зрители в зале были шокированы, чтобы поддержать артиста они начали аплодировать. При этом на глазах Михаила Николаевича появились слёзы, вероятно, не столько от боли, сколько от ощущения бессилия.