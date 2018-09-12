Ученые: Внешность родителей влияет на выбор партнера для брака

В исследовании принимали участие порядка 1900 человек. Ученые сопоставляли цвет глаз и волос партнеров с родителями их партнера противоположного пола. Выяснилось, что в долгосрочной перспективе люди более склонны выбирать себе в качестве пары человека, похожего на родителя того же пола. Впрочем, в краткосрочной перспективе такая тенденция, как правило, отсутствует. Интересно также, что если у родителей одинаковый цвет глаз, высока вероятность, что партнер будет особенно сильно их напоминать.Ученые аргументирует такой выбор тем, что во многих случаях характер родителей нравится детям настолько, что в будущем они склонны выбирать кого-то, максимально похожего на них. Стоит отметить, что такой принцип отбора распространяется чаще всего на людей со счастливым детством.