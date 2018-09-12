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Ученые: Внешность родителей влияет на выбор партнера для брака

Ученые факультета философии Карлова в Праге провели исследование на тему того, какими именно принципами руководствуются люди при выборе партнера для брака. Выяснилось, что в том случае, когда детство было счастливым, люди склонны выбирать себе пару таким образом, чтобы этот человек был похож на родителя того же пола.

Ученые: Внешность родителей влияет на выбор партнера для брака


В исследовании принимали участие порядка 1900 человек. Ученые сопоставляли цвет глаз и волос партнеров с родителями их партнера противоположного пола. Выяснилось, что в долгосрочной перспективе люди более склонны выбирать себе в качестве пары человека, похожего на родителя того же пола. Впрочем, в краткосрочной перспективе такая тенденция, как правило, отсутствует. Интересно также, что если у родителей одинаковый цвет глаз, высока вероятность, что партнер будет особенно сильно их напоминать.

Ученые аргументирует такой выбор тем, что во многих случаях характер родителей нравится детям настолько, что в будущем они склонны выбирать кого-то, максимально похожего на них. Стоит отметить, что такой принцип отбора распространяется чаще всего на людей со счастливым детством.

 
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Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:02
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