Ученые: Внешность родителей влияет на выбор партнера для брака
Ученые факультета философии Карлова в Праге провели исследование на тему того, какими именно принципами руководствуются люди при выборе партнера для брака. Выяснилось, что в том случае, когда детство было счастливым, люди склонны выбирать себе пару таким образом, чтобы этот человек был похож на родителя того же пола.
В исследовании принимали участие порядка 1900 человек. Ученые сопоставляли цвет глаз и волос партнеров с родителями их партнера противоположного пола. Выяснилось, что в долгосрочной перспективе люди более склонны выбирать себе в качестве пары человека, похожего на родителя того же пола. Впрочем, в краткосрочной перспективе такая тенденция, как правило, отсутствует. Интересно также, что если у родителей одинаковый цвет глаз, высока вероятность, что партнер будет особенно сильно их напоминать.
Ученые аргументирует такой выбор тем, что во многих случаях характер родителей нравится детям настолько, что в будущем они склонны выбирать кого-то, максимально похожего на них. Стоит отметить, что такой принцип отбора распространяется чаще всего на людей со счастливым детством.
В исследовании принимали участие порядка 1900 человек. Ученые сопоставляли цвет глаз и волос партнеров с родителями их партнера противоположного пола. Выяснилось, что в долгосрочной перспективе люди более склонны выбирать себе в качестве пары человека, похожего на родителя того же пола. Впрочем, в краткосрочной перспективе такая тенденция, как правило, отсутствует. Интересно также, что если у родителей одинаковый цвет глаз, высока вероятность, что партнер будет особенно сильно их напоминать.
Ученые аргументирует такой выбор тем, что во многих случаях характер родителей нравится детям настолько, что в будущем они склонны выбирать кого-то, максимально похожего на них. Стоит отметить, что такой принцип отбора распространяется чаще всего на людей со счастливым детством.
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 08:02