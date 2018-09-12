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Для России озвучили официальную дату начала продаж нового KIA Cerato

Для России озвучили официальную дату начала реализации новой версии KIA Cerato и российский ценник на авто. Рынок РФ пополнится седаном KIA Cerato нового поколения 1 октября текущего года.

Для России озвучили официальную дату начала продаж нового KIA Cerato


Авто в государство прибудет в 10 вариациях сборки. При этом самая дешевая стоит 1 049 900 руб. Топовая комплектация в РФ расценивается в 1 359 900 руб. Прошлая генерация KIA Cerato останется на отечественном авторынке. Модель по-прежнему будет выпускаться в стенах калининградского завода «Автотор». Новая версия KIA Cerato стала на 8 см длиннее предшественника. Багажник новинки в объёме увеличился на 20 л, составив 502 лошадки. В салоне авто стало просторней, крыша стала выше. Седан имеет яркую внешность в фирменной концепции KIA.

Моторную гамму KIA Cerato новой генерации для РФ представили атмосферными 1.6- и 2.0-литровыми моторами на 128 и 150 лошадиных сил. Пару данным моторам составляют шестиступенчатые МКПП, а также АКПП. Авто получило режимы для спортивной, комфортной, экономной езды.

 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 07:46
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