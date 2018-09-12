Для России озвучили официальную дату начала продаж нового KIA Cerato

Авто в государство прибудет в 10 вариациях сборки. При этом самая дешевая стоит 1 049 900 руб. Топовая комплектация в РФ расценивается в 1 359 900 руб. Прошлая генерация KIA Cerato останется на отечественном авторынке. Модель по-прежнему будет выпускаться в стенах калининградского завода «Автотор». Новая версия KIA Cerato стала на 8 см длиннее предшественника. Багажник новинки в объёме увеличился на 20 л, составив 502 лошадки. В салоне авто стало просторней, крыша стала выше. Седан имеет яркую внешность в фирменной концепции KIA.Моторную гамму KIA Cerato новой генерации для РФ представили атмосферными 1.6- и 2.0-литровыми моторами на 128 и 150 лошадиных сил. Пару данным моторам составляют шестиступенчатые МКПП, а также АКПП. Авто получило режимы для спортивной, комфортной, экономной езды.