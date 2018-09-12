Первая фотосессия: Анна Хильвич выложила снимок с маленькой дочерью

Роды Хилькевич проходили в подмосковном элитном госпитале «Лапино», вторую дочку звезда назвала Марией в честь своей героини в телесериале «Универ. Новая общага». Актриса сделала селфи, запечатлев себя на фоне новорожденной дочери, и выложила снимок на своей странице в Instagram. В описании к фотографии Анна отметила, что новорожденная малышка лежит, свернувшись калачиком, для неё это первая в жизни съёмка.Анна Хилькевич после родов быстро приходит в форму, уже через две недели ей удалось похудеть на десть килограммов. По её словам, бороться с лишними килограммами ей помогает диета для кормящих женщин, массаж и быстрый темп жизни. Актриса малышку кормит грудью и пока обходится без помощи няни. Чтобы сохранить лактацию, она старается высыпаться.