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Первая фотосессия: Анна Хильвич выложила снимок с маленькой дочерью

Три недели назад Анна Хилькевич родила второго ребёнка. Накануне актриса устроила малышке первую фотосессию, но лица своей дочери она пока не показывает.

Первая фотосессия: Анна Хильвич выложила снимок с маленькой дочерью


Роды Хилькевич проходили в подмосковном элитном госпитале «Лапино», вторую дочку звезда назвала Марией в честь своей героини в телесериале «Универ. Новая общага». Актриса сделала селфи, запечатлев себя на фоне новорожденной дочери, и выложила снимок на своей странице в Instagram. В описании к фотографии Анна отметила, что новорожденная малышка лежит, свернувшись калачиком, для неё это первая в жизни съёмка.

Анна Хилькевич после родов быстро приходит в форму, уже через две недели ей удалось похудеть на десть килограммов. По её словам, бороться с лишними килограммами ей помогает диета для кормящих женщин, массаж и быстрый темп жизни. Актриса малышку кормит грудью и пока обходится без помощи няни. Чтобы сохранить лактацию, она старается высыпаться.

 
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Добавил: Алина Сегодня, 07:30
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