Полностью обнажённая: Тесс Холидей показала в Instagram пикантную фотографию
Одна из самых популярных моделей рlus-size Тесс Холидей выложила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена полностью обнажённой. На опубликованном снимке знаменитость позирует сидя на постели.
Несмотря на внушительный вес, Тесс Холлидей совершенно не комплексует по поводу своей фигуры, демонстрируя своё тело подписчикам. Модель решила посетить неделю моды в Нью-Йорке, где она остановилась в одном из местных отелей, именно там она и сделала пикантный снимок. На черно-белой фотографии звезда позирует, сидя перед зеркалом, которое размещено напротив кровати, при этом одной рукой она прикрывает грудь, а второй снимает себя на камеру. Без всякого стеснения знаменитость демонстрирует свои пышные формы и многочисленные татуировки.
В комментариях к снимку большинство поклонников отметили смелость модели и отсутствие комплексов. Однако нашлись и те, кто посчитал фотографию чрезмерно откровенной. За короткое время кадр набрал тысячи «лайков».
Несмотря на внушительный вес, Тесс Холлидей совершенно не комплексует по поводу своей фигуры, демонстрируя своё тело подписчикам. Модель решила посетить неделю моды в Нью-Йорке, где она остановилась в одном из местных отелей, именно там она и сделала пикантный снимок. На черно-белой фотографии звезда позирует, сидя перед зеркалом, которое размещено напротив кровати, при этом одной рукой она прикрывает грудь, а второй снимает себя на камеру. Без всякого стеснения знаменитость демонстрирует свои пышные формы и многочисленные татуировки.
В комментариях к снимку большинство поклонников отметили смелость модели и отсутствие комплексов. Однако нашлись и те, кто посчитал фотографию чрезмерно откровенной. За короткое время кадр набрал тысячи «лайков».
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:29