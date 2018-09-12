АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Samsung Galaxy Note 9 в серебряном цвете засветился в Сети
EUR 81.39 USD 69.97
Курс валют на 12.09.2018

Полностью обнажённая: Тесс Холидей показала в Instagram пикантную фотографию

Одна из самых популярных моделей рlus-size Тесс Холидей выложила в Instagram фотографию, на которой она запечатлена полностью обнажённой. На опубликованном снимке знаменитость позирует сидя на постели.

Полностью обнажённая: Тесс Холидей показала в Instagram пикантную фотографию


Несмотря на внушительный вес, Тесс Холлидей совершенно не комплексует по поводу своей фигуры, демонстрируя своё тело подписчикам. Модель решила посетить неделю моды в Нью-Йорке, где она остановилась в одном из местных отелей, именно там она и сделала пикантный снимок. На черно-белой фотографии звезда позирует, сидя перед зеркалом, которое размещено напротив кровати, при этом одной рукой она прикрывает грудь, а второй снимает себя на камеру. Без всякого стеснения знаменитость демонстрирует свои пышные формы и многочисленные татуировки.

В комментариях к снимку большинство поклонников отметили смелость модели и отсутствие комплексов. Однако нашлись и те, кто посчитал фотографию чрезмерно откровенной. За короткое время кадр набрал тысячи «лайков».

 
Добавить в мои источники Я.Нов
ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 10:29
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Глава Минэкономразвития Орешкин назвал реальный
В Саратове водитель Lada Priora сбил женщину и ее
Учёные: Люди с широким типом лица более склонны к
В Санкт-Петербурге 4-летняя девочка выпала из
Полностью обнажённая: Тесс Холидей показала в
iPhone Xs Max от Apple станет самым тяжелым
Компания Changan объявила о старте продаж
В Башкирии обнаружили тело убитой девушки возле
В Ленобласти найдено тело мужчины с множеством
Autobot Autoworks представила доработанный
Не может быть и речи: Басков рассказал, почему не
Первая супруга Дмитрия Тарасова назвала новый
Ученые: Обнаружена чрезвычайно редкая "литиевая"
Speck выпустила чехлы для смартфонов Apple новой
Экс-участник «Дома-2» Антон Гусев: «Вика назвала
Samsung Galaxy Note 9 в серебряном цвете
Рита Дакота слегла с температурой на фоне стресса
Montblanc выпускает смарт-часы Summit 2 на основе
В Новосибирске из реки Оби достали тело
Сергей Дроботенко написал книгу о Михаиле
Ученые: Внешность родителей влияет на выбор
Для России озвучили официальную дату начала
Первая фотосессия: Анна Хильвич выложила снимок с
«Без пафоса»: Николай Басков похвастался
Ани Лорак с достоинством прошлась по красной
Елена Летучая рассказала, что ее пытались
Астрономы обнаружили новые 72 радиосигнала от
Второй моделью Bugatti может стать новый
Продюсером «самой красивой девочки в мире» будет
Новая фотография Сысоевой встретила бурную
Просмотреть все новости