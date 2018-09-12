Полностью обнажённая: Тесс Холидей показала в Instagram пикантную фотографию

Несмотря на внушительный вес, Тесс Холлидей совершенно не комплексует по поводу своей фигуры, демонстрируя своё тело подписчикам. Модель решила посетить неделю моды в Нью-Йорке, где она остановилась в одном из местных отелей, именно там она и сделала пикантный снимок. На черно-белой фотографии звезда позирует, сидя перед зеркалом, которое размещено напротив кровати, при этом одной рукой она прикрывает грудь, а второй снимает себя на камеру. Без всякого стеснения знаменитость демонстрирует свои пышные формы и многочисленные татуировки.В комментариях к снимку большинство поклонников отметили смелость модели и отсутствие комплексов. Однако нашлись и те, кто посчитал фотографию чрезмерно откровенной. За короткое время кадр набрал тысячи «лайков».