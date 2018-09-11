Видеорегистратор зафиксировал момент смертельной аварии на Минском шоссе в Подмосковье
В Московской области на Минском шоссе водитель внедорожника Range Rover не справился с управлением, в результате транспортное средство на скорости выскочило на встречную полосу, пробив при этом разделительное ограждение. Видеорегистратором одного проезжавших мимо авто, успевшим избежать столкновения, зафиксирован момент ДТП.
Машина, которая оказалась на пути внедорожника, была полностью разбита, обломки транспортного средства разбросаны по дороге. Как стало известно, погиб один участник ДТП, трое пострадали и находятся в больнице.
Машина, которая оказалась на пути внедорожника, была полностью разбита, обломки транспортного средства разбросаны по дороге. Как стало известно, погиб один участник ДТП, трое пострадали и находятся в больнице.
Происшествия
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 20:32