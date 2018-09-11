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Появились слухи, что Виктория Романец и Антон Гусев снова разводятся

Бывшие участники телепроекта «Дом-2» Виктория Романец и Антон Гусев, которые по совместительству являются друг другу супругами, снова заявили о своем разводе. Причем на этот раз все кажется действительно серьезно, поскольку девушка четко дала понять, что испытывает к своему избраннику на данный момент только негатив.

По предварительным данным, конфликт между Викой и Антоном произошел из-за первого брака молодого человека, а точнее его сына Даниэля, который в нем появился. Якобы Гусев хочет видеться со своим ребенком почаще, но Романец это не нравится.

Появились слухи, что Виктория Романец и Антон Гусев снова разводятся

Более того, экс-звезда реалити-шоу откровенно высказала мужу все, что думает о детях, а также о его бывшей жене Евгении Феофилактовой, поэтому тот не выдержал и ушел из дома.

Впрочем, пока развод ребят считается слухом, Ангелина Анатальевна заявила, что несколько дней назад гостила у дочери и все у нее с Антоном было хорошо. Она отказывается верить в то, что брак Виктории рушится из-за Даниэля, поэтому рекомендует пользователям Сети не поднимать панику и дождаться комментариев супругов.

Стоит отметить, что в прошлый раз, когда Романец и Гусев собирались разводиться, они отписывались друг от друга в социальных сетях, а сейчас в этом плане у них все хорошо, а значит говорить об расставании пока действительно рано.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 20:28
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