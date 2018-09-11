Появились слухи, что Виктория Романец и Антон Гусев снова разводятся

По предварительным данным, конфликт между Викой и Антоном произошел из-за первого брака молодого человека, а точнее его сына Даниэля, который в нем появился. Якобы Гусев хочет видеться со своим ребенком почаще, но Романец это не нравится.Более того, экс-звезда реалити-шоу откровенно высказала мужу все, что думает о детях, а также о его бывшей жене Евгении Феофилактовой, поэтому тот не выдержал и ушел из дома.Впрочем, пока развод ребят считается слухом, Ангелина Анатальевна заявила, что несколько дней назад гостила у дочери и все у нее с Антоном было хорошо. Она отказывается верить в то, что брак Виктории рушится из-за Даниэля, поэтому рекомендует пользователям Сети не поднимать панику и дождаться комментариев супругов.Стоит отметить, что в прошлый раз, когда Романец и Гусев собирались разводиться, они отписывались друг от друга в социальных сетях, а сейчас в этом плане у них все хорошо, а значит говорить об расставании пока действительно рано.