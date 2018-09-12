«Без пафоса»: Николай Басков похвастался перелётом в эконом-классе самолёта

Николай Басков накануне поразил публику интернет-поклонников новым постом в Instagram, где показал, что не стесняется путешествовать эконом-классом. Певец вместе со своей творческой командой отправился на очередные гастроли, решив при этом не тратить средства на покупку дорогих билетов на вип-места. Многих поразил тот факт, что певец поспешил похвастаться своим поступком в Сети, после чего в сторону Баскова сразу же посыпались колкие комментарии относительно того, что он становится ближе к народу.Некоторые фолловеры в ответ на публикацию «без пафоса» предостерегли Николая Баскова, чтобы тот был осторожнее во время таких перелётов с «нищебродами», ведь не все из них являются его поклонниками.