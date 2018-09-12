Елена Летучая рассказала, что ее пытались заставить остаться в «Ревизорро»

Стрессовые ситуации, частые перелеты, а также скандалы с хозяевами проверяемых заведений негативно отразились на состоянии здоровья Елены Летучей: появились проблемы как с внешностью, так и с внутренними органами. Звезда эфира вспоминает о том периоде, как о самом тяжелом в ее жизни: она была вынуждена разрываться между съемками и больницами.После принятия решения об уходе из проекта организаторы «Ревизорро» принялись шантажировать Елену Летучую, угрожая, будут препятствовать ее дальнейшей профессиональной деятельности. Однако это не помешало ведущей все же уйти в 2017 году на Первый канал.Напомним, что Елена Летучая на протяжении четырех лет являлась ведущей программы Ревизорро» и, именно благодаря этому, получила широкую известность.