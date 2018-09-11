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Юлия Ефременкова не исключает, что их общение с Сергеем Кучеровым может дойти до свадьбы

Многие зрители телепроекта «Дом-2» очень любили наблюдать за тем, как строят отношения Юлия Ефременкова и Сергей Кучеров, а потому новость об их расставании они переживали очень тяжело, особенно если учесть, что за две недели до этого ребята обручились.

Несколько месяцев бывшие возлюбленные не поддерживали связь, отрицали свое возможное примирение и даже слышать друг о друге не хотели, жалея, что у них вообще было совместное прошлое, поэтому фанаты пары окончательно потеряли надежду на их воссоединение.

Юлия Ефременкова не исключает, что их общение с Сергеем Кучеровым может дойти до свадьбы

Тем не менее, с недавних пор Юля и Сережа возобновили общение и даже начали проводить вместе время. И если сначала они утверждали, что их отношения носят исключительно дружеский характер, то сейчас молодые люди не скрывают, что имеют чувства.

«Наверное, шанс довести дело до свадьбы в любом случае есть, пока между людьми есть химия и любовь. Когда люди действительно любят друг друга, отпустить всегда сложно», - призналась новоиспеченная ведущая телестройки.

Юлия Ефременкова не исключает, что их общение с Сергеем Кучеровым может дойти до свадьбы

Она рассказала, что после расставания им с Кучеровым было очень плохо, а потому они начали списываться, а потом встретились. Решили общаться «на лайте»: вместе ходить в кино, ужинать или же просто ездить целый день вместе по делам, не обязывая друг друга ни к чему. Однако со временем поняли, что они больше, чем просто друзья.

Сейчас Ефременкова не отрицает, что их отношения могут перерасти во что-то большее, но в то же время не питает особых надежд на то, что они с Сережей создадут крепкую семью.

Юлия Ефременкова не исключает, что их общение с Сергеем Кучеровым может дойти до свадьбы

Также Юля отметила, что не испытывает ревности к своему бывшему молодому человеку, а потому если в его жизни появится другая, то она готова отойти в сторону. Она считает экс-участника реалити-шоу свободным взрослым мужчиной и не намерена на него претендовать и тем более в чем-то его ограничивать.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:50
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