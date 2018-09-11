Юлия Ефременкова не исключает, что их общение с Сергеем Кучеровым может дойти до свадьбы

«Наверное, шанс довести дело до свадьбы в любом случае есть, пока между людьми есть химия и любовь. Когда люди действительно любят друг друга, отпустить всегда сложно», - призналась новоиспеченная ведущая телестройки.

Несколько месяцев бывшие возлюбленные не поддерживали связь, отрицали свое возможное примирение и даже слышать друг о друге не хотели, жалея, что у них вообще было совместное прошлое, поэтому фанаты пары окончательно потеряли надежду на их воссоединение.Тем не менее, с недавних пор Юля и Сережа возобновили общение и даже начали проводить вместе время. И если сначала они утверждали, что их отношения носят исключительно дружеский характер, то сейчас молодые люди не скрывают, что имеют чувства.Она рассказала, что после расставания им с Кучеровым было очень плохо, а потому они начали списываться, а потом встретились. Решили общаться «на лайте»: вместе ходить в кино, ужинать или же просто ездить целый день вместе по делам, не обязывая друг друга ни к чему. Однако со временем поняли, что они больше, чем просто друзья.Сейчас Ефременкова не отрицает, что их отношения могут перерасти во что-то большее, но в то же время не питает особых надежд на то, что они с Сережей создадут крепкую семью.Также Юля отметила, что не испытывает ревности к своему бывшему молодому человеку, а потому если в его жизни появится другая, то она готова отойти в сторону. Она считает экс-участника реалити-шоу свободным взрослым мужчиной и не намерена на него претендовать и тем более в чем-то его ограничивать.