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Андрей Григорьев-Апполонов прошел обследование на рак в Южной Корее

Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в своем микроблоге Instagram сообщил, что он три дня провел в Южной Корее. Артист также поведал, что он там не только наслаждался красотами города, но и прошел обследование на рак.

Андрей Григорьев-Апполонов прошел обследование на рак в Южной Корее


На днях коллектив «Иванушки International» побывал на Дальнем Востоке. На честь Дня города коллектив дал концерт в Южно-Сахалинске и Владивостоке. После выступления Андрей Григорьев-Апполонов отправился на три дня в Сеул. Певец в соцсети поведал, что после обследование на раковые клетки, выяснилось, что он абсолютно здоров. Также артисту за 20 минут при помощи «нейропластики» восстановили позвоночник.

Андрей Григорьев-Апполонов прошел обследование на рак в Южной Корее


Андрей Григорьев-Апполонов восторгается возможностями южнокорейской медицины, так как это совершенно безболезненная процедура. Поклонники порадовались за артиста. Они считают поступок Андрея Григорьева-Апполонова правильным и своевременным.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 21:28
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