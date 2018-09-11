Андрей Григорьев-Апполонов прошел обследование на рак в Южной Корее
Солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов в своем микроблоге Instagram сообщил, что он три дня провел в Южной Корее. Артист также поведал, что он там не только наслаждался красотами города, но и прошел обследование на рак.
На днях коллектив «Иванушки International» побывал на Дальнем Востоке. На честь Дня города коллектив дал концерт в Южно-Сахалинске и Владивостоке. После выступления Андрей Григорьев-Апполонов отправился на три дня в Сеул. Певец в соцсети поведал, что после обследование на раковые клетки, выяснилось, что он абсолютно здоров. Также артисту за 20 минут при помощи «нейропластики» восстановили позвоночник.
Андрей Григорьев-Апполонов восторгается возможностями южнокорейской медицины, так как это совершенно безболезненная процедура. Поклонники порадовались за артиста. Они считают поступок Андрея Григорьева-Апполонова правильным и своевременным.
На днях коллектив «Иванушки International» побывал на Дальнем Востоке. На честь Дня города коллектив дал концерт в Южно-Сахалинске и Владивостоке. После выступления Андрей Григорьев-Апполонов отправился на три дня в Сеул. Певец в соцсети поведал, что после обследование на раковые клетки, выяснилось, что он абсолютно здоров. Также артисту за 20 минут при помощи «нейропластики» восстановили позвоночник.
Андрей Григорьев-Апполонов восторгается возможностями южнокорейской медицины, так как это совершенно безболезненная процедура. Поклонники порадовались за артиста. Они считают поступок Андрея Григорьева-Апполонова правильным и своевременным.