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Продюсером «самой красивой девочки в мире» будет Максим Фадеев

В Instagram-аккаунте продюсера Максима Фадеева опубликована информация о новой артистке, которая теперь будет под его опекой. Оказалась ей Анастасия Князева, известная еще как «самая красивая девочка в мире».
Продюсером «самой красивой девочки в мире» будет Максим Фадеев


Начинающая певица пошла в этом году в первый класс, ей уже исполнилось 7 лет. Успешной модельной карьерой девочка занимается с четырех лет. Принимает она участие в фотосессиях для российских и международных детских брендов. Максим Фадеев смотрит с уверенностью в успешное будущее творческого союза.

Можно вспомнить успешный опыт Максима в работе с детьми. Несколько лет назад принимал он участие в шоу «Голос.Дети», проводимого Первым каналом. Выступал Фадеев в качестве наставника, а победу одержала Алиса Кожикина, подопечная продюсера.

 
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ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:30
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