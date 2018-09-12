Продюсером «самой красивой девочки в мире» будет Максим Фадеев
В Instagram-аккаунте продюсера Максима Фадеева опубликована информация о новой артистке, которая теперь будет под его опекой. Оказалась ей Анастасия Князева, известная еще как «самая красивая девочка в мире».
Начинающая певица пошла в этом году в первый класс, ей уже исполнилось 7 лет. Успешной модельной карьерой девочка занимается с четырех лет. Принимает она участие в фотосессиях для российских и международных детских брендов. Максим Фадеев смотрит с уверенностью в успешное будущее творческого союза.
Можно вспомнить успешный опыт Максима в работе с детьми. Несколько лет назад принимал он участие в шоу «Голос.Дети», проводимого Первым каналом. Выступал Фадеев в качестве наставника, а победу одержала Алиса Кожикина, подопечная продюсера.
Начинающая певица пошла в этом году в первый класс, ей уже исполнилось 7 лет. Успешной модельной карьерой девочка занимается с четырех лет. Принимает она участие в фотосессиях для российских и международных детских брендов. Максим Фадеев смотрит с уверенностью в успешное будущее творческого союза.
Можно вспомнить успешный опыт Максима в работе с детьми. Несколько лет назад принимал он участие в шоу «Голос.Дети», проводимого Первым каналом. Выступал Фадеев в качестве наставника, а победу одержала Алиса Кожикина, подопечная продюсера.
ШоуБиз
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 05:30