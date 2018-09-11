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На Санкт-Петербург надвигается шторм

В Санкт-Петербурге ближайшей ночью прогнозируют выпадение осадков в большом количестве. Ненастная погода продолжится 12 сентября. При этом ожидается усиление ветра.

На Санкт-Петербург надвигается шторм


Метеорологи сообщают о порывах ветра в городе до 15-20 м/с. В прибрежных районах скорость ветра будет достигать 23 м/с. Вследствие этого комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга организованы специальные бригады. В число их задач входит контроль за скверами, парками, садами. При необходимости специалисты проведут раскряжёвку упавших деревьев, организуют вывоз их остатков.

Имеются данные, что городские службы в этом режиме будут работать до того момента, когда снимут штормовое предупреждение.

 
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Общество
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 19:23
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