На Санкт-Петербург надвигается шторм

Метеорологи сообщают о порывах ветра в городе до 15-20 м/с. В прибрежных районах скорость ветра будет достигать 23 м/с. Вследствие этого комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга организованы специальные бригады. В число их задач входит контроль за скверами, парками, садами. При необходимости специалисты проведут раскряжёвку упавших деревьев, организуют вывоз их остатков.Имеются данные, что городские службы в этом режиме будут работать до того момента, когда снимут штормовое предупреждение.