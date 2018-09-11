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Командировка Влада Кадони на Острове любви подошла к концу

За несколько лет работы на телеканале ТНТ бывший участник «Дома-2» Влад Кадони стал лучшим ведущим за все годы существования реалити-шоу, после Ольги Бузовой и Ксении Бородиной. Даже Ксения Собчак, которая удерживала абсолютное лидерство, уступила ему свои позиции.

Некоторые зрители проекта, безусловно, критикуют молодого мужчину за то, что он проявляет злость и жестокость к своим подопечным. Более того, они даже считают, что таким образом Влад мстит за все те унижения, которые ему пришлось пережить в периметре во время своего участия.

Командировка Влада Кадони на Острове любви подошла к концу

Впрочем, большинство поклонников телестройки все-таки считают Кадони своим любимчиком, поэтому у него высокие рейтинги и многомиллионная армия фанатов.

Тем не менее, народная любовь не освобождает ведущего от выполнения обязанностей, а потому раз в год он вынужден отправляться в командировку на Остров любви, тропический климат которого приносит ему много страданий.

Так, несколько недель назад Кадони отправился в свою очередную поездку, заявив, что пробудет там как минимум месяц, но сегодня появилась информация, что время его «отпуска» подошло к концу, а потому он попрощался с Сейшелами и со всеми обитателями съемочной площадки и уже отправился в Москву, где его ждет двухнедельный отпуск, а после работа на любимой Поляне и в городских квартирах.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 19:37
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