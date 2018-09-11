Командировка Влада Кадони на Острове любви подошла к концу

Некоторые зрители проекта, безусловно, критикуют молодого мужчину за то, что он проявляет злость и жестокость к своим подопечным. Более того, они даже считают, что таким образом Влад мстит за все те унижения, которые ему пришлось пережить в периметре во время своего участия.Впрочем, большинство поклонников телестройки все-таки считают Кадони своим любимчиком, поэтому у него высокие рейтинги и многомиллионная армия фанатов.Тем не менее, народная любовь не освобождает ведущего от выполнения обязанностей, а потому раз в год он вынужден отправляться в командировку на Остров любви, тропический климат которого приносит ему много страданий.Так, несколько недель назад Кадони отправился в свою очередную поездку, заявив, что пробудет там как минимум месяц, но сегодня появилась информация, что время его «отпуска» подошло к концу, а потому он попрощался с Сейшелами и со всеми обитателями съемочной площадки и уже отправился в Москву, где его ждет двухнедельный отпуск, а после работа на любимой Поляне и в городских квартирах.