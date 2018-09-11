"Судьба человека": Эммануил Виторган мечтает о четвертом ребенке

Ирина Млодик, являющаяся супругой знаменитости, заявила, что разделяет желание мужа о еще одном ребенке. В феврале у пары родилась дочь. Эммануил Гедеонович поведал, что Этель чудесная девочка, которая не плачет и не кричит по пустякам. 78-летний актер заявил, что они готовятся к появлению братика.Стоит напомнить, что в 2003 году артист женился в 3-й раз. За 2 года до этого от онкологии умерла его вторая жена - актриса Алла Балтер, с которой он прожил 30 лет. По словам Эммануила Виторгана, не все были рады появлению в его жизни Ирины Млодик. Сын актера - Максим Виторган, даже не пришел на его свадьбу.