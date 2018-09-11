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"Судьба человека": Эммануил Виторган мечтает о четвертом ребенке

Гостем нового выпуска шоу «Судьба человека» стал актер Эммануил Виторган. Народный артист СССР признался, что мечтает о четвертом ребенке.

"Судьба человека": Эммануил Виторган мечтает о четвертом ребенке


Ирина Млодик, являющаяся супругой знаменитости, заявила, что разделяет желание мужа о еще одном ребенке. В феврале у пары родилась дочь. Эммануил Гедеонович поведал, что Этель чудесная девочка, которая не плачет и не кричит по пустякам. 78-летний актер заявил, что они готовятся к появлению братика.

"Судьба человека": Эммануил Виторган мечтает о четвертом ребенке


Стоит напомнить, что в 2003 году артист женился в 3-й раз. За 2 года до этого от онкологии умерла его вторая жена - актриса Алла Балтер, с которой он прожил 30 лет. По словам Эммануила Виторгана, не все были рады появлению в его жизни Ирины Млодик. Сын актера - Максим Виторган, даже не пришел на его свадьбу.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:19
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