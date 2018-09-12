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Астрономы обнаружили новые 72 радиосигнала от источника из карликовой галактики

Новые 72 радиосигнала обнаружили ученые в рамках проведения проекта SETI. Поступают они от источника, связанного с быстрыми радиовсплесками FRB 121102, определенными на основании анализа данных, полученных с телескопа «Грин-Бэнк», сообщается в издании Science Alert.
Астрономы обнаружили новые 72 радиосигнала от источника из карликовой галактики


Продолжаются быстрые радиоимпульсы всего несколько миллисекунд, при этом они сопровождаются выбросами в космическое пространство энергией, приравненной к показателям Солнца за несколько тысяч лет. Ученые уверены, что данные всплески результат катастрофических событий, приравненных к гибели звезд. Источником повторяющихся вспышек выступает FRB 121102, располагающийся от Земли в трех миллиардах световых лет, в области карликовой галактики.

В новом исследовании астрономам не удалось обнаружить закономерностей (паттерна) в полученных радиосигналах. Как рассказали исследователи, с помощью паттерна можно установить природу происхождения объекта, а его поиск заставляет продолжать исследования.

Как предполагается, FRB 121102 представляет сверхмассивную черную дыру, масса которой превышает Солнце в 10-100 миллионов раз, при этом порождает она мощные магнитные поля. В данном случае вспышки может провоцировать плазма или нейтронная звезда, которые находятся под влиянием дыры.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 06:19
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