Астрономы обнаружили новые 72 радиосигнала от источника из карликовой галактики

Продолжаются быстрые радиоимпульсы всего несколько миллисекунд, при этом они сопровождаются выбросами в космическое пространство энергией, приравненной к показателям Солнца за несколько тысяч лет. Ученые уверены, что данные всплески результат катастрофических событий, приравненных к гибели звезд. Источником повторяющихся вспышек выступает FRB 121102, располагающийся от Земли в трех миллиардах световых лет, в области карликовой галактики.В новом исследовании астрономам не удалось обнаружить закономерностей (паттерна) в полученных радиосигналах. Как рассказали исследователи, с помощью паттерна можно установить природу происхождения объекта, а его поиск заставляет продолжать исследования.Как предполагается, FRB 121102 представляет сверхмассивную черную дыру, масса которой превышает Солнце в 10-100 миллионов раз, при этом порождает она мощные магнитные поля. В данном случае вспышки может провоцировать плазма или нейтронная звезда, которые находятся под влиянием дыры.