АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Полиция Бельгии начала уголовное расследование по отношению EA

Полиция Бельгии начала проведение уголовного расследования по отношению EA. Причиной в данном случае являются лутбоксы.

Полиция Бельгии начала уголовное расследование по отношению EA


Бельгийская прокуратора в апреле текущего года объявила лутбоксы в CS:GO, Overwatch, FIFA 18 азартными играми, которые нарушают законодательство страны. Valve и Blizzard быстро поняли намёк. EA при этом не торопилась в FIFA 18 блокировать лутбоксы. Такое решение властям не понравилось. Бельгийский прокурор заявил, что ведомство в курсе нарушений Electronic Arts бельгийского законодательства. Было отмечено, что в FIFA 19 будут также присутствовать лутбоксы. Вследствие этого прокуратура Бельгии приняла решение завести на EA уголовное дело.

Пока нет информации, почему EA решила проигнорировать предупреждения, а также обращение властей государства. По всей видимости, это связано с отказом EA признавать лутбоксы азартными играми. Всё это для издательства может закончиться очень печально. В скором времени дело перейти может в суд. Игорная комиссия Бельгии на этом настаивала в мае 2018 года.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Во время: Дима Билан рассказал о своем здоровье
Видеорегистратор зафиксировал момент смертельной
Дмитрий Медведев: Пенсионное законодательство в
Появились слухи, что Виктория Романец и Антон
"Судьба человека": Эммануил Виторган мечтает о
Аналитики назвали пять наиболее популярных
Полиция Бельгии начала уголовное расследование по
Tesla распродает собственные беспроводные зарядки
Роспотребнадзор создаст нормативы для питания
Юлия Ефременкова не исключает, что их общение с
Ученые: токсичные бактерии могут попасть в кровь
Командировка Влада Кадони на Острове любви
«Подвыпивший глупец»: Татьяна Терешина с женихом
На Санкт-Петербург надвигается шторм
Марина Африкантова считает, что ее мама может
Виктора Шароварова выгнали из «Дома-2» за
Ученые выяснили причины появления кратера на
Исследователи нашли эффективный способ лечения
Ксения Бородина и Ольга Бузова опровергли слухи о
Мессенджер WhatsApp стал доступен на кнопочных
Валерий Сюткин стал ведущим прогноза погоды
Шаляпин и Цымбалюк-Романовская рассказали, почему
Ксения Бородина в новом образе восхитила публику
Новый смартфон iPhone Xs превратят в оберег
В Хакасии осудили на 10 лет жителя Минусинска за
Представлен новый кабриолет Hyundai Santa Fe
В водохранилище на территории Воронежа обнаружили
В России открыли предзаказ новой версии iPhone Xs
Установлены новые детали убийства пенсионерки в
Аналитики назвали «средний чек» потерь россиян от
Просмотреть все новости