Полиция Бельгии начала уголовное расследование по отношению EA

Бельгийская прокуратора в апреле текущего года объявила лутбоксы в CS:GO, Overwatch, FIFA 18 азартными играми, которые нарушают законодательство страны. Valve и Blizzard быстро поняли намёк. EA при этом не торопилась в FIFA 18 блокировать лутбоксы. Такое решение властям не понравилось. Бельгийский прокурор заявил, что ведомство в курсе нарушений Electronic Arts бельгийского законодательства. Было отмечено, что в FIFA 19 будут также присутствовать лутбоксы. Вследствие этого прокуратура Бельгии приняла решение завести на EA уголовное дело.Пока нет информации, почему EA решила проигнорировать предупреждения, а также обращение властей государства. По всей видимости, это связано с отказом EA признавать лутбоксы азартными играми. Всё это для издательства может закончиться очень печально. В скором времени дело перейти может в суд. Игорная комиссия Бельгии на этом настаивала в мае 2018 года.