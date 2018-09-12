Трейлер первого российского мультфильма в стиле «древнеславянский киберпанк» появился в Сети
11 сентября на платформе YouTube был обнародован трейлер мультфильма «Киберслав». Анимационная лента снята в стиле «древнеславянского киберпанка».
На видео изображен горящий древнерусский город, подвергающийся нападению инопланетной нечисти, которая стреляет огнем, в противогазах и руками с когтями. С ними сражается отважная троица - девушка с протезированной ногой, богатырь и юноша. Они имеют различные суперспособности, а также лазерное оружие, мечи и бомбу-матрешку. Авторами мультфильма выступает ранее неизвестная компания Evil Pirate Studio.
Премьера «Киберслава» состоится в 2019 году. Возрастной рейтинг картины обозначен как 18+.
На видео изображен горящий древнерусский город, подвергающийся нападению инопланетной нечисти, которая стреляет огнем, в противогазах и руками с когтями. С ними сражается отважная троица - девушка с протезированной ногой, богатырь и юноша. Они имеют различные суперспособности, а также лазерное оружие, мечи и бомбу-матрешку. Авторами мультфильма выступает ранее неизвестная компания Evil Pirate Studio.
Премьера «Киберслава» состоится в 2019 году. Возрастной рейтинг картины обозначен как 18+.
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:31