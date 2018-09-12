АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 81.39 USD 69.97
Курс валют на 12.09.2018

Трейлер первого российского мультфильма в стиле «древнеславянский киберпанк» появился в Сети

11 сентября на платформе YouTube был обнародован трейлер мультфильма «Киберслав». Анимационная лента снята в стиле «древнеславянского киберпанка».

Трейлер первого российского мультфильма в стиле «древнеславянский киберпанк» появился в Сети


На видео изображен горящий древнерусский город, подвергающийся нападению инопланетной нечисти, которая стреляет огнем, в противогазах и руками с когтями. С ними сражается отважная троица - девушка с протезированной ногой, богатырь и юноша. Они имеют различные суперспособности, а также лазерное оружие, мечи и бомбу-матрешку. Авторами мультфильма выступает ранее неизвестная компания Evil Pirate Studio.

Премьера «Киберслава» состоится в 2019 году. Возрастной рейтинг картины обозначен как 18+.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 00:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Торфяники станут причиной глобального
Трейлер первого российского мультфильма в стиле
Ученые нашли новый метод поиска взрывчатых
Pok&#233;mon GO добралась до России через два
На Марсе обнаружены окаменелости древних животных
Андрей Звягинцев развелся и попал в топ завидных
Ученые: 85% гипертоников излечимы без
Психологи объяснили причины неудовлетворения от
Андрей Григорьев-Апполонов прошел обследование на
Дарья Друзьяк ждет ребенка от известного
Samsung предлагает обменять Nokia 9 на модель
Во время: Дима Билан рассказал о своем здоровье
Видеорегистратор зафиксировал момент смертельной
Дмитрий Медведев: Пенсионное законодательство в
Появились слухи, что Виктория Романец и Антон
"Судьба человека": Эммануил Виторган мечтает о
Аналитики назвали пять наиболее популярных
Полиция Бельгии начала уголовное расследование по
Tesla распродает собственные беспроводные зарядки
Роспотребнадзор создаст нормативы для питания
Юлия Ефременкова не исключает, что их общение с
Ученые: токсичные бактерии могут попасть в кровь
Командировка Влада Кадони на Острове любви
«Подвыпивший глупец»: Татьяна Терешина с женихом
На Санкт-Петербург надвигается шторм
Марина Африкантова считает, что ее мама может
Виктора Шароварова выгнали из «Дома-2» за
Ученые выяснили причины появления кратера на
Исследователи нашли эффективный способ лечения
Ксения Бородина и Ольга Бузова опровергли слухи о
Просмотреть все новости