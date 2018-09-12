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Ани Лорак с достоинством прошлась по красной дорожке

Украинская и российская певица Ани Лорак появилась на премии GQ «Человек года-2018». Достойно пройдясь по красной дорожке премии, певица продемонстрировала обтягивающее черное платье.

Ани Лорак с достоинством прошлась по красной дорожке


После обнародования информации об изменах супруга Ани Лорак с моделью, певица собрала силы в кулак и вышла на красную дорожку премии «Человек года». Выбор ее упал на шикарное обтягивающее платье черного цвета, одна сторона которого спадала на плече. Певица сдержано улыбалась, и никак не комментировала скандальную информацию. Напомним, что Ани Лорак и ее супруг вместе отвели дочь на 1 сентября. Тогда поклонники посчитали этот поступок, как ложь во спасение со стороны народной артистки.

Также на данное мероприятие были приглашены и наставница Димы Билана, продюсер Яна Рудковская со своим супругом Евгением Плющенко. По мнению зрителей, платье Рутковской сделало ее одной из самых ярких и запоминающихся персон мероприятия.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 07:05
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