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Ученые нашли новый метод поиска взрывчатых вещества

Новый способ поиска взрывчатки изобретен учеными Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Найден метод, основанный на магнитном резонансе, совместно с коллегами из Турции, представителями Технического университета Гебзе.
Ученые нашли новый метод поиска взрывчатых вещества


Как рассказали специалисты, традиционный метод ядерного магнитного резонанса сложно использовать в условиях контрольно-пропускных пунктов. Связано это с громоздкостью установки, длительным времени анализа, а также его высокой стоимостью. В рамках проекта авторами исследований предложена технология, при которой происходит резонанс в условиях слабого поля на ядрах азота.

Данный подход уменьшает затраты эксплуатации оборудования. При этом его главной особенностью физики назвали возможность анализа сигналов ядер, на них не влияют молекулярные взаимодействия. Специалистами были проверены несколько групп азотосодержащих веществ. Список составил легковоспламеняющиеся токсичные аналоги, в который вошли и жидкости с нитратами.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Вчера, 23:54
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