Роспотребнадзор создаст нормативы для питания детей во всех регионах России

По словам Анны Поповой, к питанию в детских садах и школах «остается огромное количество вопросов», которые касаются качества и безопасности рационов. Перед Роспотребнадзором стоит задача разработать нормативы, учитывающие климатический пояс и регион, где проживет ребенок. Первый шаг к реализации указа главы РФ служба сообща с Академическим институтом питания сделала в прошедшем году. Были разработаны, а также представлены методические указания по питанию детей, которые проживают в Арктической зоне. По словам Анны Поповой, этот регион особая территория. Последние нормативы датированы еще 1985 годом. Однако теперь многое изменилось как в самих продуктах, так и в понимании развития организма человека. Рекомендации были выпущены в прошедшем году за короткие сроки.Глава Роспотребнадзора сообщила, что служба создаст для каждого российского региона рекомендуемые схемы меню и свои нормативы. Глава подчеркнула, что главной задачей является разнообразное и полноценное питание детей. ВЭФ проходит с 11 сентября по 13 сентября. Он располагается в стенах Дальневосточного федерального университета, находящегося на острове Русский. Форум даст возможность наметить и обсудить общие планы развития экономики Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока. Восточный экономический форум - 2018 стал четвертым по счёту.