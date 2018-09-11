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Pokémon GO добралась до России через два года после её презентации

Игра Pokémon GO через два года после её презентации по всему миру, добралась до России. По словам пользователей местного сегмента интернета, приложение за данный период времени успело потерять популярность, став в данном случае сейчас не актуальным.

Pok&#233;mon GO добралась до России через два года после её презентации


Впервые игру представили в июле позапрошлого года на платформах Google Play, а также App Store. Главной особенностью «игрушки» Pokémon GO является возможность отыскивать Покемонов непосредственно в режиме дополнительной реальности. Эта технология более чем за два года сильно развилась, вследствие чего нашла применение в различных современных программах.

Западными изданиями отмечается, что отечественные пользователи, желавшие скачать Pokémon GO два года назад, смогли это сделать с помощью прокси-серверов. На сегодняшний день у приложения довольно низкие рейтинги. Однако разработчики обещали презентовать обновление, которое рассчитано на работу с современными устройствами дополнительной реальности.

 
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Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Вчера, 23:29
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