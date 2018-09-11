Pokémon GO добралась до России через два года после её презентации

Впервые игру представили в июле позапрошлого года на платформах Google Play, а также App Store. Главной особенностью «игрушки» Pokémon GO является возможность отыскивать Покемонов непосредственно в режиме дополнительной реальности. Эта технология более чем за два года сильно развилась, вследствие чего нашла применение в различных современных программах.Западными изданиями отмечается, что отечественные пользователи, желавшие скачать Pokémon GO два года назад, смогли это сделать с помощью прокси-серверов. На сегодняшний день у приложения довольно низкие рейтинги. Однако разработчики обещали презентовать обновление, которое рассчитано на работу с современными устройствами дополнительной реальности.