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Во время: Дима Билан рассказал о своем здоровье

Российский певец Дима Билан на презентации нового проекта телеканала «Муз-Тв» рассказал журналистам о планах на будущее и развеял слухи о собственном здоровье. Несколько лет певец вынужден обращаться к врачам.

Во время: Дима Билан рассказал о своем здоровье


С завидной регулярностью в прессе ходят слухи о здоровье Димы Билана, которые артист никак не комментировал и еще тщательнее скрывал подробности. Однако сегодня он рассказал о своем состоянии. Как выяснилось, ему приходилось обращаться в медицинские учреждения, потому что проблемы со здоровьем случались часто. Но певец стойко выдерживал все передряги и смог справиться с недугами.

Но вот недавно «ночной хулиган» снова оказался на приеме у врача. На этот раз подозрения упали на воспаление легких, и спасло артиста только чудо: он вовремя показался врачам. Пришлось отменить несколько выступлений и вести постельный режим.

 
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ШоуБиз
Добавил: Шведова Александра Сегодня, 20:45
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