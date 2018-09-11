Во время: Дима Билан рассказал о своем здоровье

С завидной регулярностью в прессе ходят слухи о здоровье Димы Билана, которые артист никак не комментировал и еще тщательнее скрывал подробности. Однако сегодня он рассказал о своем состоянии. Как выяснилось, ему приходилось обращаться в медицинские учреждения, потому что проблемы со здоровьем случались часто. Но певец стойко выдерживал все передряги и смог справиться с недугами.Но вот недавно «ночной хулиган» снова оказался на приеме у врача. На этот раз подозрения упали на воспаление легких, и спасло артиста только чудо: он вовремя показался врачам. Пришлось отменить несколько выступлений и вести постельный режим.