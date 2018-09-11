Виктора Шароварова выгнали из «Дома-2» за издевательство над Сейшиком

Однако это еще не все, также стало известно о том, что компанию ухажеру Ольги Бузовой составил Виктор Шароваров. Молодого человека отправили в Москву с черной меткой за издевательство над животными, дабы коллектив принял решение об его дальнейшей судьбе на реалити-шоу.И судя по слухам, решение было принято справедливое – Витю выгнали за ворота во время «Естественного отбора», который проводила очень любящая животных Ольга Орлова.Сам участник никак не комментирует свое изгнание и продолжает публиковать в своем микроблоге фотографии с Сейшел, правда оставляет под ними двузначные посты, а также отмечает свою текущую геолокацию – Краснодар.Очевидно, Шароваров действительно покинул «Дом-2» из-за жестокого отношения к проектному щенку Сейшику и теперь занимается своей личной жизнью за периметром.Что касается зрителей, то они изначально требовали, чтобы молодого человека выгнали за ворота, а потому были очень рады, что руководство телестройки и ведущие наконец-то к ним прислушались и отправили «живодера» домой.