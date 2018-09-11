Дмитрий Медведев: Пенсионное законодательство в России можно скорректировать
Дмитрий Медведев, выступающий главой правительства России, заявил, что действующее пенсионное законодательство в государстве можно будет при необходимости в будущем скорректировать. По его словам, следует отталкиваться от реалий, а также от проблем, которые в итоге могут возникнуть.
Госдума РФ в первом чтении приняла проект закона, подразумевающего увеличение пенсионного возраста. В данном случае предполагается установить выход женщин на пенсию в возрасте 63 года и мужчин в 65 лет. Свои поправки внёс глава Российской Федерации. В них Владимир Путин смягчил принимаемые решения. Российский президент предложил установить пенсионный возраст для женщин в возрасте 60 лет, а для мужчин в возрасте 65 лет.
Президент России раньше выступил с обращением к россиянам, в котором он отметил, что главная цель изменений в российском пенсионном законодательстве заключается в стабильности и устойчивости системы.
Госдума РФ в первом чтении приняла проект закона, подразумевающего увеличение пенсионного возраста. В данном случае предполагается установить выход женщин на пенсию в возрасте 63 года и мужчин в 65 лет. Свои поправки внёс глава Российской Федерации. В них Владимир Путин смягчил принимаемые решения. Российский президент предложил установить пенсионный возраст для женщин в возрасте 60 лет, а для мужчин в возрасте 65 лет.
Президент России раньше выступил с обращением к россиянам, в котором он отметил, что главная цель изменений в российском пенсионном законодательстве заключается в стабильности и устойчивости системы.
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:30