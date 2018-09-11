Дмитрий Медведев: Пенсионное законодательство в России можно скорректировать

Госдума РФ в первом чтении приняла проект закона, подразумевающего увеличение пенсионного возраста. В данном случае предполагается установить выход женщин на пенсию в возрасте 63 года и мужчин в 65 лет. Свои поправки внёс глава Российской Федерации. В них Владимир Путин смягчил принимаемые решения. Российский президент предложил установить пенсионный возраст для женщин в возрасте 60 лет, а для мужчин в возрасте 65 лет.Президент России раньше выступил с обращением к россиянам, в котором он отметил, что главная цель изменений в российском пенсионном законодательстве заключается в стабильности и устойчивости системы.