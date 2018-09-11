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Ксения Бородина и Ольга Бузова опровергли слухи о крупной ссоре во время съемок нового шоу

Несколько недель назад на телеканале ТНТ стартовало новое ток-шоу «Бородина против Бузовой», которое хоть и заявлено продюсерами как нечто новое, но по своей сути является объединением всех предыдущих проектов, выходящих в рамках «Дома-2».

Единственное отличие в том, что новая программа полностью построена на противостоянии двух самых популярных ведущих телестройки – Ксении Бородиной и Ольги Бузовой, слухи о соперничестве которых ходят в Сети уже очень много лет.

Ксения Бородина и Ольга Бузова опровергли слухи о крупной ссоре во время съемок нового шоу

Так, к примеру, экс-участник реалити-шоу Рустам Солнцев недавно сообщил своим подписчикам о том, что Ксения очень завидует своей коллеге, которая смогла покорить шоу-бизнес и стать номером один в стране, и даже отказалась работать с ней на одной съемочной площадке, поэтому «Сплетницы» прекратили свое существование и девушек более не ставят в пару для проведения Лобных или на съемках в городских квартирах.

После выхода нового шоу многие зрители решили, что теледивы наконец-то заключили мир, но вместе они провели всего несколько выпусков, и теперь все чаще «Бородина против Бузовой» проходит при участии только одной ведущей.

Ксения Бородина и Ольга Бузова опровергли слухи о крупной ссоре во время съемок нового шоу

По мнению публики, все это из-за того, что знаменитости снова повздорили и наотрез отказались друг с другом работать.

Однако пару дней назад Ксения и Ольга поспешили опровергнуть все эти слухи, опубликовав в своих микроблогах совместные видеозаписи, в которых они вместе ужинают, обнимаются, целуются и даже признаются друг другу в любви, подчеркивая, что никакой вражды между ними нет, все это сценический образ, а за пределами съемочной площадки они прекрасно общаются.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:46
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