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Андрей Звягинцев развелся и попал в топ завидных женихов России

Известный сценарист и режиссер Андрей Звягинцев развелся с женой и попал в топ списки завидных женихов страны. Об этом сообщил один из каналов Telegram.

Андрей Звягинцев развелся и попал в топ завидных женихов России


Авторы публикации перечисляли известных мужчин, которые стали свободными в текущем году: Андрей Смоляков, Сергей Шнуров. Андрея Звягинцева также отправили в «топ женихов», и еще авторы призвали девушек не сбрасывать со счетов Евгения Петросяна и Армена Джигарханяна.

Для Звягинцева этот брак был вторым. Впервые режиссер женился на Ирине Гриневой. Брачные узы продлились около шести лет, а после развода с экс-супругом она обрела счастье с фигуристом Максимом Шабалиным. Позднее Андрей Звягинцев женился на Анне Матвеевой, у них родился сын, сейчас мальчику девять лет.

В минувшем году Андрей Звягинцев выпустил в прокат киноленту «Нелюбовь», сюжет которой рассказывает о трудном разводе одной из московских семей. Данная картина получила номинацию на «Золотой глобус» и «Оскар», также лента удостоилась приза на Каннском фестивале. «Нелюбовь» впервые была награждена премией «Сезар» (Франция).

 
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Добавил: Шведова Александра Вчера, 22:32
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