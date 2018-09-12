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Второй моделью Bugatti может стать новый внедорожник

Руководство автомобильной марки Bugatti активно обсуждает несколько модификаций второй модели. Не исключено, что в ближайшее время инженерами компании будет начата работа по созданию внедорожника.

Однако сотрудники итальянского бренда отметили, что большая часть интересующихся их маркой, заинтересованы в появлении нового седана с улучшенными техническими параметрами. Но несмотря на такие направления со стороны клиентов, появление первого внедорожника Bugatti стало бы достаточно ярким событием, позволившем существенно сэкономить на фоне седана. Представители Bugatti не скрывают, что работа над разработкой первого внедорожника потребует серьезных денежных вливаний, однако пока предпосылок для этого нет.

Второй моделью Bugatti может стать новый внедорожник


Также отмечается, что внедорожник не станет единственной премьерой на мировом рынке, так как в дальнейшем также дополнять модельный ряд новыми модификациями популярной версии Chiron, показавшей высокий спрос у поклонников бренда. Ориентировочная дата появления нового внедорожника Bugatti пока остается неизвестной, как и стадия, на которой находится задуманный итальянцами проект.

 
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Добавил: Иванов Максим Сегодня, 06:00
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