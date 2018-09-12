«Разница в возрасте не помеха»: Юлия Высоцкая показала фанатам фото с супругом

Светская львица на 36-ть лет моложе своего возлюбленного. В браке у артистки появилось двое детей, а именно сын Петр и дочка Мария. Этим летом пара побывала во Франции и Испании. В своем плотном рабочем графике телезвезда выкроила время, чтобы провести пару недель в компании любимого супруга. Под серией снимков Юлии Высоцкой с Андреем Кончаловским поклонники оставили множество лестных комментариев. По словам фанатов, даже при большой разнице в возрасте они - идеальная пара.Счастье супругов было бы безоблачным, однако в 2013 году Андрей Сергеевич попал в аварию. На пассажирском сиденье была его дочь Мария, которой достался основной удар. Врачи ввели девочку в искусственную кому. До сих пор медики делают все возможное, чтобы вернуть дочку ведущей к жизни.