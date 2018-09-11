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Установлены новые детали убийства пенсионерки в северо-западной части Москвы

Следователи смогли установить новые детали убийства пенсионерки, произошедшего в северо-западной части Москвы.

Установлены новые детали убийства пенсионерки в северо-западной части Москвы


Согласно имеющимся данным, тело обнаружила сестра погибшей. Она забеспокоилась, что её родственница не отвечает на телефонные звонки. Когда женщина пришла навестить сестру, дверь в квартиру никто не захотел открывать. В итоге женщина вызвала представителей полиции. Труп 64-летней москвички обнаружили в ванной комнате её квартиры с массой кровоподтёков на животе и лице. Из предварительной информации следует, что труп женщины был расчленён на две половины. Согласно версии следствия, хозяйку квартиры предварительно задушили.

С места происшествия изъяли два ножа, молоток, ножовку, планшет, два сотовых телефона, системный блок компьютера, листья неустановленного растения.

 
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Происшествия
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 17:37
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