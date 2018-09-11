Установлены новые детали убийства пенсионерки в северо-западной части Москвы

Согласно имеющимся данным, тело обнаружила сестра погибшей. Она забеспокоилась, что её родственница не отвечает на телефонные звонки. Когда женщина пришла навестить сестру, дверь в квартиру никто не захотел открывать. В итоге женщина вызвала представителей полиции. Труп 64-летней москвички обнаружили в ванной комнате её квартиры с массой кровоподтёков на животе и лице. Из предварительной информации следует, что труп женщины был расчленён на две половины. Согласно версии следствия, хозяйку квартиры предварительно задушили.С места происшествия изъяли два ножа, молоток, ножовку, планшет, два сотовых телефона, системный блок компьютера, листья неустановленного растения.